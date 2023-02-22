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İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Vatandaşlar, Marmara depremiyle ilgili sık sık İBB tarafından yayınlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçığı" ile ilgili araştırmalar yapıyor. Araştırmalar sonucunda İstanbul ve ilçelerinde risk taşıyan ve dayanıklı bölgelerin tahmini raporu çıkarıldı. İşte, Üsküdar ilçesinin riskli ve dayanıklı bölgeleri.

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  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası depreme karşı duyarlılık son günlerde gündem olmaya başladı. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelmesi beklenen Marmara depremiyle ilgili uzmanlar tarafından uyarılar yapılıyor. 
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    İBB tarafından İstanbul'un ilçe ve mahallelerine göre deprem riski haritası çıkarıldı. Üsküdar ilçesi için hazırlanan raporda semtlere göre nüfus yoğunluğu, bina bilgileri, ilçe altyapı bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketinin elde edilmesi ve olası hasar analizleri ile can kayıpları raporlandı. 
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    Üsküdar ilçesi, Anadolu yakasında, Kocaeli Yarımadası'nın batı kesiminde yer alır. Üsküdar, kuzeyden Beykoz, kuzeydoğudan Ümraniye, doğudan Ataşehir, güneyden Kadıköy ilçeleri ve batıdan İstanbul Boğazı ile çevrili bir İlçedir. 
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    ÜSKÜDAR İLÇE BİNA BİLGİLERİ

    TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 531.825'dir. İBB'nin hazırladığı raporda kaçak yapılaşmadan dolayı veri yokluğu ve geçmişte bina kayıtlarının bilgisayar tabanlı olarak tutulmamış olması nedeniyle eksiklik yaşanmıştır.

    Elde edilen verilere göre Üsküdar'da bina yapım yılı 1980 öncesi 13. 864 yapı, yapım yılı 1980 - 2000 arası 21.289 bina ve yapım yılı 2000 sonrası 6.378 bina bulunmaktadır. 
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    ÜSKÜDAR İLÇESİ BİNA DAĞILIMLARI
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    ÜSKÜDAR İLÇESİ GECE NÜFUS YOĞUNLUĞU DAĞILIMI
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    ÜSKÜDAR YEREL ZEMİN KOŞULLARI

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtmaktadır.
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    ÜSKÜDAR ZEMİN DAYANIKLILIĞI

    İBB tarafından hazırlanan tahmini rapora göre zemin koşulları Vs30 parametresi ele alınarak hesaplanmıştır. Vs30 parametresine göre 150- 500m/s arası koşullara sahip zeminler zayıf, 600 ve 1392m/s arası zeminler kaya ve güçlü olarak gösteriliyor. 

    Buna göre; Üsküdar ilçesinin zayıf olan semtleri, Ferah, Mimar Sinan, Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Küçük Çamlıca belli kısımları, Mehmet Akif Ersoy. 

     
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    DEPREM SENARYOSUNA GÖRE ÜSKÜDAR İÇESİNDE OLASI CAN KAYBI VE YARALANMALAR

     
  • İBB tarafından yayınlanan Üsküdar tahmini deprem risk ve dayanıklılık haritası! Üsküdar fay hattı geçiyor, zemini sağlam ve dayanıklı, zayıf olan yerler neresi?

    DEPREM SENARYOSUNA GÖRE ÜSKÜDAR İLÇESİNDE GÖRE BİNA HASAR TAHMİNİ

     Üsküdar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı'na tıklayarak ulaşabilirsiniz

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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