ÜSKÜDAR ZEMİN DAYANIKLILIĞI

İBB tarafından hazırlanan tahmini rapora göre zemin koşulları Vs30 parametresi ele alınarak hesaplanmıştır. Vs30 parametresine göre 150- 500m/s arası koşullara sahip zeminler zayıf, 600 ve 1392m/s arası zeminler kaya ve güçlü olarak gösteriliyor.

Buna göre; Üsküdar ilçesinin zayıf olan semtleri, Ferah, Mimar Sinan, Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Küçük Çamlıca belli kısımları, Mehmet Akif Ersoy.