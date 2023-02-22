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Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? İBB Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı raporu

Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği Marmara bölgesinde beklenen İstanbul depremi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar İstanbul'un hangi ilçelerinin depreme daha dayanıklı ve zayıf olduğunu merak ediyor. İBB tarafından hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı" raporuna Çatalca ilçesinin hangi semtlerinin güvenilir olduğunu derledik.

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  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    Çatalca, İstanbul'un batı sınırında bulunan, 40 mahalleden oluşan bir ilçedir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu 73.718'dir.
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    ÇATALCA'DA BULUNAN BİNA SAYISI

    İBB tarafından hazırlanann verilere göre kaçak yapılar ve bilgisayar kayıtlarında eksik tutulan veriler de göz önüne alınarak, Çatalaca'da 1980 yapım yılı öncesi 1.863 bina, 1980 ve 2000 yılları araında yapılan bina sayısı 9.266, yapım yılı 2000 sonrası olan binalar 16.173 adettir.
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    ÇATALCA KAT SAYISINA GÖRE BİNA DAĞILIMI

    Çatalca'da 1-4 arası katlı bina sayısı 26.618, 5-8 katlı bina sayısı 683 ve 9-19 katlı bina sayısı 1 adet bulunuyor.
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    ÇATALCA YAPIM TÜRLERİNE GÖRE BİNA DAĞILIMLARI

    Betornarme bina sayısı 19.879, yığma bina sayısı 7.191, ahiap bina sayısı 70, tünel kalıp bina 1 adet, çelik bina 13 adet ve prefabrik bina 148 adet bulunuyor.
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    ÇATALCA İLÇESİ GECE NÜFUS YOĞUNLUĞU DAĞILIMI
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    ÇATALCA ZEMİN KOŞULL DAĞILIMI VE DAYANIKLILIĞI

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtmaktadır.

    Hazırlanan tahmini rapora göre zemin koşulları Vs30 parametresi ele alınarak hesaplanmıştır. Vs30 parametresine göre 150- 500m/s arası koşullara sahip zeminler zayıf, 600 ve 1392m/s arası zeminler kaya ve güçlü olarak gösteriliyor.

    Buna göre Çatalca'da zemini zayıf olan semtler; Çatalca Hallaçlı, Atatürk belirli kesimleri, Yaylacık, Aydınlar belirli kesimleri, Yalıköy belirli kesimleri, Karacaköy Merkez, Ormanlı, Çitlitköy, Hisarlıköy, Celepköy, Ovayenice, Elbasab, İhsaniye, Kabakça, İnceğiz, Kaleiçi, Ferhatpaşa, Muratbey merkez.
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    DEPREM GÖRE ÇATALCA BİNA HASAR TAHMİN RAPORU

    Çok ağır hasarlı, ağır hasarlı, orta hasarlı ve hafif hasarlı olarak kategorilere ayrılan tahminlerde en çok hasar alması düşünülen semtler, Çakıl, Çanakça, Elbasan, Ferhatpaşa, Gökçeali, Kaleiçi, Ovayenice.
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    DEPREM GÖRE ÇATALCA BİNA HASAR TAHMİN RAPORU DEVAMI
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    DERPREM RAPORUNA GÖRE ÇATALCA OLASI CAN KAYBI VE YARALANMA SAYISI

     
  • Çatalca riskli ve dayanıklı semtler hangileri? Çatalca depreme dayanıklı mı? Risk haritası ve raporu

    DERPREM RAPORUNA GÖRE ÇATALCA OLASI CAN KAYBI VE YARALANMA SAYISI

    ÇATALCA İÇİN HAZIRLANAN İBB OLASI KAYIP TAHMİN KİTAPÇI'NA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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