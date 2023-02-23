Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından birçok vatandaş afetlere karşı tedbirli yaklaşmaya başladı. Özellikle beklenen Marmara depremi pek çok vatandaşı tedirgin ediyor ve bu nedenle vatandaşlar binalarında hasar olup olmadığını araştırıyor.

Bu tedbirler arasında yapılabilecek bir diğer yöntem ise gece uyumadan önce acil bir durum sonucunda hızlı hareket edebilmek için veya yardım çağırmak için yapılması gerekenler yer alıyor.