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Depreme hazırlıklı şekilde nasıl uyumalıyız?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok insan depreme yönelik tedbirler almaya başladı. Bunlardan birisi de gece uyumadan önce depreme karşı hazırlıklı olabilmek. Daha doğrusu depreme karşı her türlü önlemi alabilmek. İşte, uyumadan önce depreme karşı uygulayabileceğiniz tedbirler.

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  • Depreme hazır uyumak! Depreme hazırlıklı şekilde nasıl uyumalıyız?

    Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından birçok vatandaş afetlere karşı tedbirli yaklaşmaya başladı. Özellikle beklenen Marmara depremi pek çok vatandaşı tedirgin ediyor ve bu nedenle vatandaşlar binalarında hasar olup olmadığını araştırıyor.

    Bu tedbirler arasında yapılabilecek bir diğer yöntem ise gece uyumadan önce acil bir durum sonucunda hızlı hareket edebilmek için veya yardım çağırmak için yapılması gerekenler yer alıyor.
  • Depreme hazır uyumak! Depreme hazırlıklı şekilde nasıl uyumalıyız?

    GECE YATMADAN TELEFONUNUZU ŞARJ EDİN

    Kahramanmaraş depreminin ardından yaşanan elektrik sorunu uzun süre çözülemedi. Bu nedenle acil bir durum söz konusu olabileceği için telefonunuzun şarjının olması oldukça önemli.

     
  • Depreme hazır uyumak! Depreme hazırlıklı şekilde nasıl uyumalıyız?

    ODALARINIZDA GÜVENLİ BÖLGE SEÇİN

    Arama kurtarma ekipleri depremzedeleri ararken ilk olarak genellikle evlerin odalarını bakıyor. Bu nedenle depreme odanızda yakalanırsanız güvenli bir bölgede bekleyin.
  • Depreme hazır uyumak! Depreme hazırlıklı şekilde nasıl uyumalıyız?

    TEHLİKELİ BÖLGELERE DİKKAT EDİN

    Uzmanlara göre deprem anında evin en tehlikeli yerlerinden birisi, kiriş altı, merdiven boşluğu ve koridorlar. 
  • Depreme hazır uyumak! Depreme hazırlıklı şekilde nasıl uyumalıyız?

    DEPREM ANINDA VÜCUDUNUZU YUMUŞAK MATERYAL İLE KORUMAYA ÇALIŞIN

    Deprem sırasında eğer etrafınızda battaniye, yastık gibi yumuşak materyaller varsa üzerinize alarak korunmaya çalışın. Darbeyi azaltacaktır.
  • Depreme hazır uyumak! Depreme hazırlıklı şekilde nasıl uyumalıyız?

    DEPREM ÇANTASI

    Deprem çantasını mutlaka erişebileceğiniz mümkünse odanızda bulundurun.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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