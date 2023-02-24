Ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle birçok insanın evleri hasar gördü ve yıkıldı. Vatandaşların pek çoğu binalarının hasarlı olup olmadığını merak ediyor. Ancak bununla beraber bir diğer risk faktörü oluşturan etken bitişik binalar.

Binalar sağlam olsa bile bitişik oldukları için birbirlerine çarparak hasar verebiliyor veya yıkılmasına neden olabiliyor.