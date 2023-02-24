Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitişik binalarda meydana gelen "Çekiçleme Etkisi" nedir? Tehlikeli midir?

Depremler sırasında sadece hasarlı binalar yıkılmıyor. Sağlam bir binanın yanındaki binaya çarpması halinde domino taşı yıkılabiliyor veya hasar alabiliyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bitişik binalarda oluşan "Çekiçleme Etkisi" nedir? Tehlikeli midir?

    Ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle birçok insanın evleri hasar gördü ve yıkıldı. Vatandaşların pek çoğu binalarının hasarlı olup olmadığını merak ediyor. Ancak bununla beraber bir diğer risk faktörü oluşturan etken bitişik binalar.

    Binalar sağlam olsa bile bitişik oldukları için birbirlerine çarparak hasar verebiliyor veya yıkılmasına neden olabiliyor.
  • Bitişik binalarda oluşan "Çekiçleme Etkisi" nedir? Tehlikeli midir?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binaların hepsi çürük değildi, bazı evler bitişik olduğu için hasar gördü. Birbirlerine çarpan binalarda "Çekiçleme Etkisi" oluşuyor ve depremin şiddeti binalarda daha fazla hissedildi.
  • Bitişik binalarda oluşan "Çekiçleme Etkisi" nedir? Tehlikeli midir?

    ÇEKİÇLEME ETKİSİ NEDİR?

    Türkiye diğer evlerde sıra ev sistemi yaygın. Bazı caddelerde evler sıra sıra dizilmiş şekilde inşa edilmiştir. Çekiçleme Etkisi bu binalarda görülüyor. Büyüklüğü yüksek olan depremler, yüksek binaların sallanmasına neden oluyor. 

    Ancak depremin etkisi ile sallanan binalar yıkılmayacak olsa bile birbirlerine çarpmaya başlıyor ve Çekiçleme Etkisi ortaya çıkıyor.
  • Bitişik binalarda oluşan "Çekiçleme Etkisi" nedir? Tehlikeli midir?

    ÇEKİÇLEME ETKİSİ NASIL GİDERİLİR?

    Çekiçleme Etkisi'nin görüldüğü binalar arasında yeterli mesafenin konulması gerekir. Böylelikle bitişik binalara izolatör sistemi de yapılabilir. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.