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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın vefat eden babası Ali Haydar Varank için Fatih Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bakan Varank, babasının tabutuna omuz verdi.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı
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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Bakan Varank ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

Burada öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ali Haydar Varank'ın evlatlarına herkesin şahit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye şahit. Önden gönderdiği İlhan kardeşimiz, İlhan Hocamız gibi bir şehidimiz ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan yine bir kardeşimiz Mustafa Varank... Tüm evlatlarından da Allah razı olsun. Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde, aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatında hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamız. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesine yardım ettikten sonra cenaze aracına bindi.

Ali Haydar Varank'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde 1939 yılında doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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