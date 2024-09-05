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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu', yeni sezon tanıtımıyla büyük beğeni topladı

        'Sandık Kokusu', yeni sezon tanıtımıyla büyük beğeni topladı

        SHOW TV'nin ilk sezonuyla ekranlara damga vuran dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. 'Sandık Kokusu', yeni sezon tanıtımıyla büyük beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:25
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        SHOW TV'nin ilk sezonuyla ekranlara damga vuran, O3 Medya imzalı iddialı dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyiciden tam not alan tanıtımda Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün güçlü uyumu dikkat çekerken, dizinin Şanlıurfa'da geçen sahneleri de izleyiciye görsel şölen yaşattı.

        Mutluluğu arayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, aldatanlar, aldananlar, birbirine kenetlenenler, hayatı entrika olanlar kocaman bir ailede buluşursa ne olur? Yaşamın tam içinden… Bizden birileri.

        'Sandık Kokusu’nda hayat acı tatlı devam ediyor ama bambaşka yönlerde.

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        Dizide; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen ve Nesrin Cavadzade ve Uğur Yücel gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

        Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi yeni sezonuyla çok yakında SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu
        #Özge Özpirinçci
        #demet akbağ
        #Engin Öztürk
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