'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kıvanç'ın kendini Irmak ve ailesine sevdirmeye başladığını izlediğimiz tanıtımda, Hasan ve Filiz'in kebapçıda beraber yemek yaparken keyifli anları dikkat çekiyor
SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kıvanç’ın kendini Irmak ve ailesine sevdirmeye başladığını izlediğimiz tanıtımda, Hasan ve Filiz’in kebapçıda beraber yemek yaparken keyifli anları dikkat çekiyor. Reha’nın, avukatından Karsu’ya uzaklaştırma kararı aldırmasını istediği anlar gerilimi artırıyor. Çocukların okuluna gittiği sırada Karsu’ya tuzak kuran Reha, Karsu’nun polisler tarafından emniyete götürülmesine sebep oluyor. Karsu’nun velayet kurallarını ihlal etmesi sonucu alacağı ceza izleyicide merak uyandırıyor.
'SANDIK KOKUSU’NUN 25'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Karsu, Selin’in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu’nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar. Hülya’nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz’i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya’yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan’ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir? Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande’ye Reha’nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur. Reha işlemleri başlatıp Karsu’yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını; Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda; Nezaket Coşkun'un oturduğu; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.
'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.
İşte 'Sandık Kokusu’nun 25'inci bölüm 2'nci tanıtımı;