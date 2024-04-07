Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi (DÜZELTME)

STAT:11 Nisan

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

FENERBAHÇE: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai

GOLLER: Dk. 1 Icardi (Galatasaray)

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek. 1’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi. FENERBAHÇE’NİN YEDEK KULÜBESİNDE 4 FUTBOLCU YER ALDI Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa’ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı. GALATASARAY, ‘ATATÜRK’ÜN RESMİNİN YER ALDIĞI TİŞÖRTLERLE ISINDI Galatasaray, Süper Kupa mücadelesi için maç öncesi ısınmaya Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıktı.