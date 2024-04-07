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        Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi (DÜZELTME)

        STAT:11 NisanHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan OlguncanGALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, IcardiFENERBAHÇE: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı FedaiGOLLER: Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:27
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        Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi (DÜZELTME)
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        STAT:11 Nisan

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

        GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        FENERBAHÇE: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai

        GOLLER: Dk. 1 Icardi (Galatasaray)

        Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

        U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

        1’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

        Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi.

        FENERBAHÇE’NİN YEDEK KULÜBESİNDE 4 FUTBOLCU YER ALDI

        Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa’ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı.

        GALATASARAY, ‘ATATÜRK’ÜN RESMİNİN YER ALDIĞI TİŞÖRTLERLE ISINDI

        Galatasaray, Süper Kupa mücadelesi için maç öncesi ısınmaya Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

        ALİ KOÇ’A FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN DESTEK

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarların Ali Koç’a tezahüratlara tepki göstermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç’a destek tezahüratları yaparak yanlarına çağırdı. Bu talebi geri çevirmeyen Koç, taraftarların yanına giderek bir süre onlarla muhabbet etti.

        OYUNCULAR SEREMONİ SONRASI TOKALAŞMADI

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı’nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı’nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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