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        Fenerbahçe U19 takımı, Zeki Murat Göle yönetiminde Galatasaray karşısına çıkacak

        Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya U19 takımıyla çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:00
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        Fenerbahçe U19 takımı, Zeki Murat Göle yönetiminde Galatasaray karşısına çıkacak
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        Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa’da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya U19 takımıyla çıkacak. Takımın başında ise A Takım yardımcı antrenörlerinden olan Zeki Murat Göle yer alacak.

        2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

        FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA SAHADA OLACAK

        Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacak. 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetim, alacağı kararlar doğrultusunda üyelerden yetki aldı. 3 Nisan tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında ise Süper Kupa maçının ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alındı. TFF, Fenerbahçe’nin iki talebini de reddetti. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa’ya U19 takımı ile gitmeye karar verdi.

        U19 TAKIMI BİR GÜNDE İKİ MAÇA ÇIKACAK

        Fenerbahçe U19 takımı, bugün saat 12.00’de U19 Elit A Ligi 19’uncu hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek. Kendi liginde 36 puanla lider olan U19 takımı, bu maçın ardından saat 16.30’da kalkacak uçakla Şanlıurfa’ya hareket edecek ve akşam 21.30’da Galatasaray’ın karşısına çıkacak.

        U19 TAKIMININ BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

        Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçı için Şanlıurfa’ya gidecek olan U19 takımının başında Zeki Murat Göle olacak. Uzun yıllardır sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktörün yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Göle, kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevi de üstlenmişti.

        Öte yandan Fenerbahçe’nin sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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