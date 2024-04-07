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        Siverek'te seçimler iptal edildi

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti adayı Ali Murat Bucak önde tamamlayıp mazbatasını alırken, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçimleri iptal ederek, 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 00:15 Güncelleme: 07.04.2024 - 00:15
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        Siverek'te seçimler iptal edildi
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        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti adayı Ali Murat Bucak önde tamamlayıp mazbatasını alırken, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçimleri iptal ederek, 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verdi. 

        Siverek'te, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti önde tamamladı. Seçimlerde 45 bin 369 oy alan AK Parti adayı Ali Murat Bucak mazbatasını alarak, göreve başladı. Ancak, seçim sonuçlarına Yeniden Refah Partisi itirazı etti. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazı görüşen Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, seçimlerin iptal edilerek, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılmasına karar verdi.

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