Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otogardaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

        Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti, olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otogardaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti, olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Şehirler arası otobüs terminalinde akrabalar arasında alacak meselesi yüzünden dün çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Muhammet Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralanan 9 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Otobüs terminaline dün gece grup halinde gelen kişiler ile bilet satışı yapan firma yazıhanesindekiler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silah ve sopalı kavgada 1 kişi ölmüş, 1'i polis 10 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!

        Benzer Haberler

        Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
        Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
        Şanlıurfa'da 3 ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 3 ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa Terminali'nde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si po...
        Şanlıurfa Terminali'nde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si po...
        Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması:
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: