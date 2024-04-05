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        Şanlıurfa Terminali'nde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si polis 10 yaralı

         ŞANLIURFAŞehirler Arası Otobüs Terminali'nde, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil Deveci (43) yaşamını yitirdi, 2'si polis 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:40
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        Şanlıurfa Terminali'nde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si polis 10 yaralı
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         ŞANLIURFAŞehirler Arası Otobüs Terminali’nde, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil Deveci (43) yaşamını yitirdi, 2'si polis 10 kişi yaralandı. Yolcuların korkuya kapıldığı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kavga, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesinde bulunan Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında borç- alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yolcuların korkuya kapıldığı olayda rastgele tabancayla ateş açılması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Otogar polisinin müdahale ettiği kavgada 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Deveci yaşamını yitirirken, diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Halil Deveci’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, otogar ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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