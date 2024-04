Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması:

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "Pazar günkü maçta inşallah aklıselim galip gelir. Neticede Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası. Tarih bunu yazacaktır." dedi.

Depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etmek için Turkcell Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Şanlıurfa'ya bir gün erken geldiğini belirten Özbek, kaldıkları otelin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray olarak deprem bölgelerine yoğun bir ilgilerinin olduğunu, geride kalan hafta da Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen vatandaşlarla birlikte iftar yaptıklarını vurgulayan Özbek, bölgenin morale ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

"Galatasaray, Avrupa kupalarından elenmeyip yoluna devam etseydi Süper Kupa maçının ertelenip ertelenmemesiyle ilgili tavrı ne olurdu?" sorusuna Özbek, "Biz ne yaparsak yapalım fikstürün biteceği tarih belli. Avrupa Şampiyonası var ve 3 günde bir maç oynama durumundayız. Buna da alışmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu sene değil, her sene böyle. Avrupa'ya giden takımlar 3 günde bir maç oynamak için hazırlıklı olmalı. Bu tarihi tespit ederken federasyon her iki kulübe de sordu. Maçın oynanacağı güne denk gelen bu dönemde söylenenlerin pek de samimi olduğunu düşünmüyorum. Bu kupa her sene tekerrür ediyor. Kulüplerin hepsinin müzesinde bu kupadan var. Ama bu kupanın önemi Cumhuriyetimizin 100. yılının kupası olması. Bütün kulüpler 100. yıl için çok güzel kutlamalar yaptı, bu da onun kupası. Bir şölen haline getirmek yerine, amacın dışında konuşarak bu kupayı değersizleştirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Konumuz futbol. Yeşil sahanın dışında konuşulan, uygulanan şeylerin Türk futboluna fayda getirmeyeceğini düşünüyorum." cevabını verdi.