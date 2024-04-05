Şanlıurfa'da bayram tatili yolunda kaza: 2'si çocuk 4 ölü (2)

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekat polisi Batuhan Akar (33), eşi Halime Akar (32) ile çocukları Tunahan (7) ve Umay Akar (3) olduğu belirlendi. Öte yandan Akar ailesinin, bayram tatili için Şanlıurfa'dan memleketleri Malatya'ya gittikleri de öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.