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        Şanlıurfa'da bayram tatili yolunda kaza: 2'si çocuk 4 ölü (2)

        ÖLENLERPOLİS MEMURU, EŞİ VE 2 ÇOCUĞUŞanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Batuhan Akar (33), eşi Halime Akar (32) ile çocukları Tunahan (7) ve Umay Akar (3) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:05
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        Şanlıurfa'da bayram tatili yolunda kaza: 2'si çocuk 4 ölü (2)
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        ÖLENLERPOLİS MEMURU, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekat polisi Batuhan Akar (33), eşi Halime Akar (32) ile çocukları Tunahan (7) ve Umay Akar (3) olduğu belirlendi. Öte yandan Akar ailesinin, bayram tatili için Şanlıurfa'dan memleketleri Malatya'ya gittikleri de öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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