Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kırsal Tunçbilek Mahallesi'nde Veysi Aydın (60), sulama kuyusuna ait trafoda arızayı tamir ettiği sırada akıma kapıldı. Bu sırada babasını kurtarmaya çalışan Aziz Aydın da (25) akıma kapıldı.

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