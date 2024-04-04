Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı YRP'li Gülpınar, görevine başladı

        ŞANLIURFA'da, Yeniden Refah Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, mazbatasını alıp görevine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı YRP'li Gülpınar, görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, Yeniden Refah Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, mazbatasını alıp görevine başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Yeniden Refah Parti'li Mehmet Kasım Gülpınar, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Gülpınar, burada AK Parti'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den başkanlığı devraldı. Gülpınar, devir teslim töreni sonrasında da makamında tebrikleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bayram denetimi
        Şanlıurfa'da bayram denetimi
        Şanlıurfaspor galibiyetle moral buldu
        Şanlıurfaspor galibiyetle moral buldu
        Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararına itiraz
        Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararına itiraz
        Akçakale'de aranan zanlı yakalandı
        Akçakale'de aranan zanlı yakalandı
        Hilvan'da 'seçimin yenilenmesi kararı' sonrası gerginlik
        Hilvan'da 'seçimin yenilenmesi kararı' sonrası gerginlik
        Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi