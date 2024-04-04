Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı YRP'li Gülpınar, görevine başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Yeniden Refah Parti'li Mehmet Kasım Gülpınar, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Gülpınar, burada AK Parti'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den başkanlığı devraldı. Gülpınar, devir teslim töreni sonrasında da makamında tebrikleri kabul etti.

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