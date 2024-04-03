Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararına itiraz
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen seçimin yenilenmesi kararına DEM Parti itirazda bulundu.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen seçimin yenilenmesi kararına DEM Parti itirazda bulundu.
DEM Parti heyeti, İlçe Seçim Kuruluna, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçimin yenilenmesine ilişkin karara itiraz dilekçesini sundu.
İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
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