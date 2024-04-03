Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararına itiraz

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

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