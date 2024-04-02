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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:27
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Serhat Barış'ın (30) kullandığı 34 GG 4018 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Sultan Dilan Barış (26) ve Mustafa Eren Barış (2) yaralandı, Sultan Avcıkıran (44) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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