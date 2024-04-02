Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 2-0
STAT: Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas ŞANLIURFASPOR: Alperen – Semih Karadeniz (Dk.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
ŞANLIURFASPOR: Alperen – Semih Karadeniz (Dk. 73 Tolga), Diogo Alexis, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt, Barış Gök, İshak, Begic (Dk. 84 Landel), Adem Kabak (Dk. 68 Cumali), Dening (Dk. 68 Barış Ekincier), Paixao (Dk. 84 Harris)
SAKARYASPOR: Cihan – Oğuz (Dk. 46 Muhammed), Rotman, Çağlayan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Bülent, Simon (Dk, 18 Samed Onur), Sinan Kurt, Dimitrov, Hasan (Dk. 66 Murat Cem), Del Valle (Dk. 66 Roshi), Kassongo
GOLLER: Dk. 4 Dening, Dk. 17 Paixao (Şanlıurfaspor)
SARI KART: Alperen (Şanlıurfaspor)
1'inci Lig'in 28'inci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Sakaryaspor’u 2-0 mağlup etti.
4'üncü dakikada Barış Gök’ün pasıyla kale önünde topla buluşan Dening düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
17'nci dakikada Begic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Paixao'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
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