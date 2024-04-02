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        Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 2-0

        STAT: Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas ŞANLIURFASPOR: Alperen – Semih Karadeniz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:45
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        Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 2-0
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

        ŞANLIURFASPOR: Alperen – Semih Karadeniz (Dk. 73 Tolga), Diogo Alexis, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt, Barış Gök, İshak, Begic (Dk. 84 Landel), Adem Kabak (Dk. 68 Cumali), Dening (Dk. 68 Barış Ekincier), Paixao (Dk. 84 Harris)

        SAKARYASPOR: Cihan – Oğuz (Dk. 46 Muhammed), Rotman, Çağlayan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Bülent, Simon (Dk, 18 Samed Onur), Sinan Kurt, Dimitrov, Hasan (Dk. 66 Murat Cem), Del Valle (Dk. 66 Roshi), Kassongo

        GOLLER: Dk. 4 Dening, Dk. 17 Paixao (Şanlıurfaspor)

        SARI KART: Alperen (Şanlıurfaspor)

        1'inci Lig'in 28'inci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Sakaryaspor’u 2-0 mağlup etti.

        4'üncü dakikada Barış Gök’ün pasıyla kale önünde topla buluşan Dening düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

        17'nci dakikada Begic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Paixao'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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