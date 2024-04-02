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        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:04
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        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla kent genelinde uygulama yapıldı.

        Yapılan denetimlerde aranan 10 şüpheli yakalandı.

        Ekiplerce 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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