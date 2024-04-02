Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla kent genelinde uygulama yapıldı.

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