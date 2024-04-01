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        Şanlıurfa'da selde kaybolan Davut'un 10 gün sonra cansız bedeni bulundu

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçerken sel sularına kapılıp kaybolan Davut Kara'nın, 10 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:30
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        Şanlıurfa'da selde kaybolan Davut'un 10 gün sonra cansız bedeni bulundu
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        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçerken sel sularına kapılıp kaybolan Davut Kara'nın, 10 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, 22 Mart'ta, Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) ile yanlarındaki Davut Kara (13) bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken sular yükseldi. Akıntıya kapılan Sadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan çevredekilerin suya halat atmasıyla kurtarıldı, Davut Kara ise kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Bölgede ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 10 gün sonra Davut Kara'nın olay yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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