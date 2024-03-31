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        Şanlıurfa'da 'muhtarlık seçimi' kavgaları; 15 yaralı

        ŞANLIURFAkent merkezi ile ilçelerinde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:10
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        Şanlıurfa'da 'muhtarlık seçimi' kavgaları; 15 yaralı
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        ŞANLIURFAkent merkezi ile ilçelerinde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi, yaralandı.

        Kent merkezi ile Harran ve Bozova ilçelerindeki bazı mahallelerde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle kavgalar çıktı. Muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavgalarda 4'ü tabanca ile olmaz üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bozova ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki kavga ise jandarmanın hava ateş açması ile sonlandırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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