Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Mahallesi 2021 Sokak'ta av tüfeğiyle arkadaşını korkutmak istediği öne sürülen M.M.Y, silahın ateş alması sonucu Serdal Koyuncu'yu (35) vurdu.
Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyuncu kurtarılamadı.
Polis ekipleri, M.M.Y'yi gözaltına aldı.
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