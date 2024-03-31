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        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:03
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        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Çankaya Mahallesi 2021 Sokak'ta av tüfeğiyle arkadaşını korkutmak istediği öne sürülen M.M.Y, silahın ateş alması sonucu Serdal Koyuncu'yu (35) vurdu.

        Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyuncu kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, M.M.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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