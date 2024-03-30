Milletvekili Yazmacı, turizm temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, düzenlediği iftar yemeğiyle kentin turizm temsilcilerini bir araya getirdi.

Yazmacı, düzenlediği Turizm Paydaşları Ortak Akıl Buluşması iftar programıyla kentte turizm alanında hizmet veren 120 işletmeci, STK ve kurum temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu.

Bayram ve yeni sezon öncesi Şanlıurfa'da yapılabilecekleri gözden geçirmek için yola çıktıklarını anlatan Yazmacı, ramazan bereketini paylaştıkları sofranın turizm sektörü açısından da verimli bir bilgi alışverişine döndüğünü belirtti.

Yazmacı, işletmeci olarak sektörü yakından tanıdığını vurgulayarak, TBMM'de gerçekleştirilen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdindeki girişimlerini ve Şanlıurfa Alan Yönetimi başkanlığı için yapılan hazırlıklarla ilgili de turizmcileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın kültür ve turizm alanında bu kadar çeşitliliğe ve zenginliğe sahip olmasına rağmen, halen konaklama kapasitesine ve oranlarına bakıldığında yeteri kadar turizm gelirlerinden pay alınamadığına değinen Yazmacı, şöyle devam etti: