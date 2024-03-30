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        Milletvekili Yazmacı, turizm temsilcileriyle bir araya geldi

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, düzenlediği iftar yemeğiyle kentin turizm temsilcilerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:06
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        Milletvekili Yazmacı, turizm temsilcileriyle bir araya geldi
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, düzenlediği iftar yemeğiyle kentin turizm temsilcilerini bir araya getirdi.

        Yazmacı, düzenlediği Turizm Paydaşları Ortak Akıl Buluşması iftar programıyla kentte turizm alanında hizmet veren 120 işletmeci, STK ve kurum temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu.

        Bayram ve yeni sezon öncesi Şanlıurfa'da yapılabilecekleri gözden geçirmek için yola çıktıklarını anlatan Yazmacı, ramazan bereketini paylaştıkları sofranın turizm sektörü açısından da verimli bir bilgi alışverişine döndüğünü belirtti.

        Yazmacı, işletmeci olarak sektörü yakından tanıdığını vurgulayarak, TBMM'de gerçekleştirilen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdindeki girişimlerini ve Şanlıurfa Alan Yönetimi başkanlığı için yapılan hazırlıklarla ilgili de turizmcileri bilgilendirdiklerini söyledi.

        Şanlıurfa'nın kültür ve turizm alanında bu kadar çeşitliliğe ve zenginliğe sahip olmasına rağmen, halen konaklama kapasitesine ve oranlarına bakıldığında yeteri kadar turizm gelirlerinden pay alınamadığına değinen Yazmacı, şöyle devam etti:

        "Şanlıurfamızı bu anlamda daha iyi bir noktaya taşımak hepimizin boynunun borcudur. Tarihi zenginliklerinin daha iyi tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması büyük önem taşıyor. İşte bu noktada Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı çok önemli bir adımdır. Bu adımın atılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağlamıştır. Kentimizi ziyaretinde verdiği müjdenin hayata geçirilmesi için hemen ertesinde TBMM Başkanvekili Sayın Bekir Bozdağ'ın başkanlığında milletvekili arkadaşlarımın da imzasının bulunduğu 11 maddelik kanun teklifimizi TBMM başkanlığına sunduk. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın tarihi değerlerinin korunması ve gün yüzüne çıkarılması, bu sayede kültür ve turizm alanında daha çok pay alması için önemli bir adımdır:"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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