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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:46 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:46
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi.

        Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında Mecit ve Orhan Geyik kardeşler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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