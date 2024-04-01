Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

Kavga sırasında Mecit ve Orhan Geyik kardeşler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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