Şanlıurfa'da dereyi geçerken suya kapılan çocuğun cesedi 10 gün sonra bulundu

Dereden karşıya geçerken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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