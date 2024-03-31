Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, oyunu kullandı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, oyunu kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Rasime Polat İlköğretim Okulu'na gelen Beyazgül'ün oyunu 2099 nolu sandıkta kullandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bayazgül, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

        Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Beyazgül, "Birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize halel gelmeden güzel bir sonuç almak isteriz. Sonuç olarak halkımız ne derse o olacak. İnşallah demokratik ortamda geçen bu yarıştan çıkan sonuç, hepimiz için hayırlı olur. İstiyoruz ki ülkemiz ve şehrimiz kazansın. Akşam da sandıklar açılacak, Allah nasip ederse nihayetinde demokrasi ve halkın dediği neyse o olmuş olacak. Biz bir kez daha memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
        Halfeti'de 'toplu oy' gerginliği; 3 kişi darbedildi
        Halfeti'de 'toplu oy' gerginliği; 3 kişi darbedildi
        Şanlıurfa'da oy verme işlemi başladı
        Şanlıurfa'da oy verme işlemi başladı
        Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi
        Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi
        Şanlıurfa'da tişört dağıtımı izdihama dönüştü
        Şanlıurfa'da tişört dağıtımı izdihama dönüştü
        Milletvekili Yazmacı, turizm temsilcileriyle bir araya geldi
        Milletvekili Yazmacı, turizm temsilcileriyle bir araya geldi