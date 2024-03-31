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        Halfeti'de 'toplu oy' gerginliği; 3 kişi darbedildi

        ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan arbedede 3 kişi darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:35
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        Halfeti'de 'toplu oy' gerginliği; 3 kişi darbedildi
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        ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan arbedede 3 kişi darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

        Olay, Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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