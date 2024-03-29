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        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada yaralananlardan 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:18
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        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada yaralananlardan 1’i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Ortakonacık Mahallesi'nde iki grup arasında 17 Mart’ta muhtarlık seçim süreciyle ilgili yaşanan kavgada yaralanan Hüseyin Kiraz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Kiraz ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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