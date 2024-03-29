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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Suriye sınırında görev yapan askerlerle iftar yaptı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:34
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Suriye sınırında görev yapan askerlerle iftar yaptı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Şah Fırat Operasyonu sırasında şehit olan Başçavuş Halit Avcı'nın adını taşıyan Şehit Astsubay Başçavuş Halit Avcı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

        Karakolda görevli askerlerle görüşen Şıldak, kahraman Türk askerinin 24 saat esası ile görev başında olduğunu kaydetti.

        Şıldak, daha sonra 3. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret ederek sınır güvenliği çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada görevli askerlerle de sohbet eden Şıldak, Mehmetçik ile iftarını açtı.

        İftar programına, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici de katıldı.

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