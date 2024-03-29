Şanlıurfa Valisi Şıldak, Suriye sınırında görev yapan askerlerle iftar yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Şah Fırat Operasyonu sırasında şehit olan Başçavuş Halit Avcı'nın adını taşıyan Şehit Astsubay Başçavuş Halit Avcı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Karakolda görevli askerlerle görüşen Şıldak, kahraman Türk askerinin 24 saat esası ile görev başında olduğunu kaydetti.

Şıldak, daha sonra 3. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret ederek sınır güvenliği çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada görevli askerlerle de sohbet eden Şıldak, Mehmetçik ile iftarını açtı.