Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün gece saatlerinde, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru seyreden Samet Ejder'in kullandığı 38 AIA 719 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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