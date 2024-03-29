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        Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'da, yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Samet Ejder (36), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:10
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        Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        ŞANLIURFA'da, yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Samet Ejder (36), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece saatlerinde, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru seyreden Samet Ejder'in kullandığı 38 AIA 719 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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