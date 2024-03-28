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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 23:41 Güncelleme: 28.03.2024 - 23:45
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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı
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        ŞANLIURFA'nın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        ​Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne ilerleyen ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil ve 1 motosiklet, zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Karakayalı, Mehmet Fatih Altıntaş, Ziyattin Kazancı, Şenol Kazancı, Kubbettin Kazancı, Salih Alkadur, Cesim Katılmış, Yunus Emre Sabırdan, Şerafettin Kazancı (38), İbrahim Erol (25) ve Emrullah Kınış (29), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Erol, Emrullah Kınış ve Şerafettin Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Kubbettin Kazancı ve Salih Alkadur ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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