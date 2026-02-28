Şanlıurfa'da iki otomobil şarampole devrildi 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. M.A. idaresindeki 47 ADP 160 plakalı otomobil, kırsal Karakoyun Mahallesi yolunda şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.A. ve A.A. yaralandı. M.T. (35) yönetimindeki 59 HC 140 plakalı otomobil ise Karakeçi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile H.C. (41) yaralandı. İki kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

