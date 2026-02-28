Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobil şarampole devrildi 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:01
        Şanlıurfa'da iki otomobil şarampole devrildi 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 47 ADP 160 plakalı otomobil, kırsal Karakoyun Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.A. ve A.A. yaralandı.

        M.T. (35) yönetimindeki 59 HC 140 plakalı otomobil ise Karakeçi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile H.C. (41) yaralandı.

        İki kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

