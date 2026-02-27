Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı halde buluna kızıl şahin tedavi altına alındı. Bir vatandaşın kırsalda bitkin halde kızıl şahini fark etmesi üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirildi. Ekiplere teslim edilen kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.