Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen 1 adrese operasyon düzenlendi.

        İlçe Jandarma ekiplerinin katılımıyla adreste yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 9 şarjör ve 932 mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
        1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
        Şanlıurfa'da narkotik uygulamasında 226 gram metamfetamin ele geçirildi
        Şanlıurfa'da narkotik uygulamasında 226 gram metamfetamin ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Haliliye'ye 2 milyar liralık yatırım
        Haliliye'ye 2 milyar liralık yatırım
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı