Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen 1 adrese operasyon düzenlendi. İlçe Jandarma ekiplerinin katılımıyla adreste yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 9 şarjör ve 932 mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

