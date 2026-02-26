Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Z.Ç.K. idaresindeki 01 ATH 925 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu Beyazkule mevkilinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

