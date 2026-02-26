Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 20 paket sigara, 190 elektronik sigara, 9 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram çay ele geçirildi. Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.