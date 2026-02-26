Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 15 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 1 tüfek, 2 şarjör, 16 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 700 lira ele geçirildi.
Operasyonda hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
