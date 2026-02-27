Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

        Şanlıurfa'da kanalizasyon ve atık su alt yapısı için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

        Şanlıurfa'da kanalizasyon ve atık su alt yapısı için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı.

        Akpiyar Mahallesi 4071 No'lu sokakta, Büyükşehir Belediyesine bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) tarafından yaptırılan atık su alt yapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Taşeron firmada çalıştığı öğrenilen Ömer Faruk T. ve Enver K. çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı.

        İşçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
        Şanlıurfa'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
        Viranşehir'de kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
        Viranşehir'de kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
        1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı