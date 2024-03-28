Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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