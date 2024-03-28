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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:11 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:11
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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