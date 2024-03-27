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        Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:27
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        Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik 2 adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Arama yapılan adreslerde; terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi, ismi açıklanmayan 7 şüpheli ise gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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