Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik 2 adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Arama yapılan adreslerde; terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi, ismi açıklanmayan 7 şüpheli ise gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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