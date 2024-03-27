Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 9 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlatıldı.
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