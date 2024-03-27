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        Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:33
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        Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan 9 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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