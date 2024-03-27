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        Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:00
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        Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Emin Can Beyazkuş (19) ile N.K. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beyazkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgayla ilgili Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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