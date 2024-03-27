Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Emin Can Beyazkuş (19) ile N.K. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beyazkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.
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