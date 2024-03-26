Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan, 20 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar verildi
        Şanlıurfa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar verildi
        Şanlıurfasporlu futbolcular bugün de antrenmana çıkmadı
        Şanlıurfasporlu futbolcular bugün de antrenmana çıkmadı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da konuştu:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da konuştu:
        Şanlıurfa'da dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuk 5. günde aranıyor
        Şanlıurfa'da dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuk 5. günde aranıyor
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi