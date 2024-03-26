Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç'yi (60) yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.