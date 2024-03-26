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        Şanlıurfa'da 128 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıtıldı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 128 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:48
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        Şanlıurfa'da 128 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıtıldı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 128 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıtıldı.

        Suruç Belediyesi tarafından ramazan ayı için özel hazırlanan glütensiz gıda paketleri çölyak hastasına ulaştırıldı.

        Gıda paketini teslim alan vatandaşlardan Mehmet Yıldırımer, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş'e yardımları ve destekleri için teşekkür etti.

        Glütensiz gıdalara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirten Yıldırımer, "Bu tarz ürünler her yerde satılmıyor. Ayrıca bu tür özel ürünler çok pahalı oluyor. O yüzden bu desteklerin bizler için anlamı çok büyük." dedi.

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