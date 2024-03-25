Şanlıurfa'da çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.
Karaotlak Mahallesi'ndeki pide fırını çalışanları arasında çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmaya çalışan kasap çalışanı Ali Çemberlitaş (40) yaralandı.
Çemberlitaş, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Ö.B. polis ekiplerine teslim edildi.
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