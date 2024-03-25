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        Şanlıurfa'da çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:08
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        Şanlıurfa'da çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

        Karaotlak Mahallesi'ndeki pide fırını çalışanları arasında çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgayı ayırmaya çalışan kasap çalışanı Ali Çemberlitaş (40) yaralandı.

        Çemberlitaş, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli Ö.B. polis ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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