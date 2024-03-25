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        Şanlıurfa Valiliğinden belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği iddiasına ilişkin açıklama:

        Şanlıurfa Valiliği, bir siyasi partinin Siverek belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:51
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        Şanlıurfa Valiliğinden belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği iddiasına ilişkin açıklama:
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        Şanlıurfa Valiliği, bir siyasi partinin Siverek belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında "Bir siyasi partinin ilçe belediye başkan adayının güvenlik görevlisini darbettirdiği" iddiasına ilişkin görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

        Görüntülerin incelendiği belirtilen açıklamada, "İnceleme neticesinde görüntülerde yer alan şahsın, ilimiz nüfusuna kayıtlı olup, başka bir şehirde kamu görevlisi olduğu ve güvenlik görevlisi olmadığı tespit edilmiştir. Kendisiyle yapılan görüşmede 'görüntülerin 7 yıl öncesine ait olduğu ve kimseden davacı-şikayetçi olmadığını' beyan ettiği, şahsın yaptığı bir açıklamanın da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kentte seçim güvenliğine ilişkin tüm hususların hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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