Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Otomobilde yapılan aramada 600 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.A. ile Y.K. gözaltına alındı.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasına gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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