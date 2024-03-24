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        Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:34
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        Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasına gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada 600 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.A. ile Y.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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