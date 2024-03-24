Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasına gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 600 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.A. ile Y.K. gözaltına alındı.
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