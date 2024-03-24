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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Tel Abyad'da güvenlik güçleriyle iftar yaptı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:33
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Tel Abyad'da güvenlik güçleriyle iftar yaptı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftarda buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şıldak, Akçakale ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Harran-Akçakale Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

        Vali Şıldak, Akçakale programının ardından Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının oluştuğu Tel Abyad'da görev yapan güvenlik güçleri ile iftarda bir araya geldi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şıldak, huzurun temini için görev yapan bütün güvenlik güçleriyle gurur duyduğunu belirterek, "Tel Abyad'daki huzur devletimizin gücünün ve adil yönetim anlayışının en güzel örneğidir. Emniyet mensupları olarak sizler burada, jandarma teşkilatımız da Resulayn'da huzurumuz için fedakarca görev yapıyorsunuz. Bu huzurun temini için görev yapan bütün güvenlik güçlerimizle gurur duyuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şıldak, iftarın ardından güvenlik güçleriyle sohbet etti.

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